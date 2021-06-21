Избранный президент Ирана Ибрахим Раиси не намерен встречаться с президентом США.
«Нет», — ответил он на пресс-конференции в понедельник на вопрос о возможности такой встречи.
Избранный президент Ирана Ибрахим Раиси не намерен встречаться с президентом США.
«Нет», — ответил он на пресс-конференции в понедельник на вопрос о возможности такой встречи.
Дата: 2021/06/21 15:56
Раздел: Новость
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