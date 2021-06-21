Считаем, что новое политическое правительство Армении правильно оценит и поймет реальные последствия этого кризиса и сделает правильные выводы. Об этом , заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге в понедельник.

По его словам, многие в Армении основным результатом этого кризиса видят тяжелое поражение Армении в 44-дневной войне, однако «его корни гораздо глубже, они упираются в прошлое».

«В первую очередь, причина этого глубокого политического кризиса в том, что в конце XX Армения, нарушая международное право, на протяжении десятилетий пыталась изменить международно-признанные границы соседнего государства путем агрессии в ее отношении. Считаем, что чем раньше придет осознание того, что принцип нормального развития стран в регионе путем нормализации отношений в рамках соблюдения международных норм и принципов безальтернативен, тем быстрее Азербайджан и Армения, а также другие страны региона смогут увидеть результаты», — цитирует Байрамова «Репорт».

По словам министра, позиция Азербайджана в этом вопросе неизменна.

«Азербайджан — сторонник нормализации отношений в соответствии с международными нормами и принципами, включая уважение суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ государств», — отметил он.

Minval.az