Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили распорядился создать государственную комиссию, которая до конца года должна будет разработать стратегию «по мирному разрешению конфликтов». Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

«По решению премьер-министра Грузии с целью разработки и осуществления «государственной стратегии Грузии по деоккупации и мирному разрешению конфликтов» создана государственная комиссия. В рамках государственной комиссии будет создана рабочая группа, которая до конца года с участием широких кругов общества разработает инклюзивную и всеобъемлющую стратегию», — сказано в сообщении.

Новой комиссией будет руководить министерство иностранных дел.

Minval.az