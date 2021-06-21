«Армения выбирает мир с Азербайджаном при участии России. Именно такую политику Никола Пашиняна поддержало большинство на выборах. 54%. А партия войны потерпела полный крах».

Об этом, как передает Minval.az, в своем Facebook написал прокремлевский политолог Сергей Марков, комментируя результаты внеочередных парламентских выборов в Армении.

«Блок Кочаряна Армения получил только 21%, его союзник Серж Саргсян 5%. Армянское общество простило Пашиняну даже тяжелое поражение во второй Карабахской войне. Потому что армянское общество больше не хочет воевать. Оно испугалось воинственных призывов Кочаряна. Армянский народ хочет реализации программы мира, хочет разблокирования коммуникаций, хочет экономического развития. Победа Пашиняна открывает новые горизонты мира для Южного Кавказа и создает возможности для исторического примирения народов Азербайджана и Армении. Армянское общество проголосовало фактически за договор с Азербайджаном от 9 ноября 2020 года, заключенный по инициативе России. Оно проголосовало за мир с Азербайджаном в дружбе с Россией, и против войны», — убежден Марков.

Minval.az