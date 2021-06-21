Предварительные итоги прошедших в Армении внеочередных парламентских выборов подведены. Партия Никола «Гражданский договор» Пашиняна одержала оглушительную победу, набрав около 54 процентов голосов. Вопреки громогласным заявлениям блок «Армения» возглавляемая вторым президентом Робертом Кочаряном набрал около 21 процента голосов, а блок «Честь имею» третьего президента Сержа Сагсяна и вовсе провалился, не преодолев 7 процентный избирательный барьер.

Тем не менее все три партии будут представлены в парламенте, а Никол Пашинян не только самостоятельно сформирует правительство, но и будет иметь в парламенте конституционное большинство.

Подробный анализ прошедших в Армении выборов будет еще сделан позже. Но уже сейчас очевидно, что армянский народ не поверил сладкоречивым посулам «бывших», а позвоночником почувствовал, что Робик и Сержик вновь погонят их сыновей на убой. Люди в своем большинстве рационально решил, что лучше популист, демагог и дилетант Пашик, чем воры и убийцы в лице карабахского клана, два десятка лет грабивших и насиловавших страну.

Расим Мусабеков

Оригинал

Minval.az