Астероид, размеры которого сопоставимы с размером двух футбольных полей, максимально приблизится к Земле 25 июня. Об этом сообщается на сайте центра исследований объектов околоземного пространства (CNEOS) NASA.

Так, речь идет об астероиде с названием 441987 (2010 NY65), диаметр которого составляет около 228 м. Небесное тело впервые было обнаружено в июле 2010 года, с тех пор за ним велось наблюдение.

В NASA выяснили, что скорость полета астероида относительно Земли составляет 13,35 км/с, или 13300 км/ч, а период обращения 441987 (2010 NY65) вокруг Солнца составляет 3685 земных суток.

В ближайшей к Земле точке объект будет находиться от нашей планеты примерно в 5,8 млн км, на расстоянии в более чем в 15 раз превышающем расстояние от Земли до Луны.

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