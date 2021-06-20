Президент России Владимир Путин в ходе российско-американского саммита в Женеве смотрелся увереннее и выгоднее, чем глава США Джо Байден. Такое мнение член Совета Федерации Алексей Пушков выразил в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, американский президент рассчитывал прибыть на встречу «в стиле Джеймса Бонда» и прямо высказать российскому коллеге, что думает о его политике.

«Байден хотел показать себя первым и главным политиком мира — ради этого он и затевал саммит, но именно это ему не удалось», — заявил Пушков.

Он отметил, что разницу в поведении глав государств отмечают даже американские обозреватели. Так, президент США на пресс-конференции по итогам саммита ответил на вопросы всего семи журналистов, при этом читая по бумажке и пользуясь шпаргалками.

«В этой встрече Джеймсом Бондом от политики скорее выглядел Владимир Путин, готовый ответить на любые вопросы и уверенный в себе», — заключил сенатор.

Minval.az