Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду установил сразу два новых рекорда чемпионатов Европы. В ходе последнего матча между сборными этой страны и Германии он забил свой рекордный мяч.

Для Криштиану этот гол стал первым в ворота сборной Германии и 12-м на чемпионатах Европы. Всего же на Евро и ЧМ он забил 19 голов и сравнялся по этому показателю с немцем Клозе. По данным портала «Чемпионат», капитан португальской сборной также стал первым игроком в истории Евро, который забил не менее трёх голов в трёх разных турнирах. Он трижды отличился на европейском чемпионате в 2012, 2016 и 2021 годах.

Minval.az