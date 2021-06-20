

В городах Бразилии тысячи людей вышли на улицы, чтобы показать свое недовольство политикой властей в отношении коронавируса. Об этом пишет The Guardian.

Поводом стало то, что число смертей от коронавируса в стране превысило 500 тысяч. По этому показателю Бразилия находится на втором месте в мире после США, где скончались 600 тысяч человек.

Протестующие считают, что президент Бразилии Жаир Болсонару не принял необходимых для борьбы с коронавирусом мер, в том числе отказался от введения локдауна, высказывал свое скептическое отношение к маскам, затягивал закупку вакцин.

Minval.az