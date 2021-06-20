

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведет первый этап вступительного экзамена в резидентуру (экзамен по оценке знаний по базовым предметам, первая попытка), вступительный экзамен на государственную службу по административно-исполнительным должностям (категория B), прием в докторантуру по иностранным языкам и экзамен на докторов философии по иностранным языкам, сообщили в ГЭЦ.

Согласно сообщению, экзамены начнутся в 11:00. В первом этапе вступительного экзамена в резидентуру примут участие 1 738 кандидатов, из них 1 457 человек сдадут экзамен по азербайджанскому, а 281 человек — по русскому сектору. Из участников экзаменов 737 — представители мужского, а 1001 — женского пола. 13 человек-иностранные граждане. Экзамен будет проведен в Баку и Нахчыване.

За 15 минут до ее начала — в 10:45 завершится время пропуска в экзаменационные здания. Прибывшие после этого времени участники допущены не будут.

Обязательно использование медицинских масок, температура участников будет измеряться дистанционными термометрами.

Minval.az