Пакистан категорически исключает возможность предоставления ЦРУ США использовать военные базы на своей территории для проведения трансграничных контртеррористических операций против террористической сети «Аль-Каида», террористической группировки «Исламское государство» и радикального движения «Талибан».

Об этом заявил пакистанский премьер-министр Имран Хан в интервью информационному порталу Axios, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможности предоставления США баз для контртеррористических операций, он подчеркнул: «Ни в коем случае». «Мы ни за что не собираемся предоставлять [ЦРУ] какие-либо базы, [разрешать] любые действия с пакистанской территории в сторону Афганистана. Ни в коем случае», — отметил Хан.

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