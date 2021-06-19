Сборные Франции и Венгрии сыграли вничью (1:1) в матче чемпионата Европы — 2020, который проходил в Будапеште. Счет в матче открыл игрок сборной Венгрии Оттило Фиоло на 47-й минуте.

На 66-й минуте Антуан Гризман сравнял счет. Француз отправил мяч в ворота Петера Гулачи после отличной передачи Киллиана Мбаппе.

Французы владели мячом 60% времени.

Сборная Франции занимает первую строчку в турнирной таблице группы F, имея в своем активе четыре очка. Венгерская команда располагается на третьем месте, набрав лишь один балл.

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