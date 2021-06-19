Певица МакSим (Марина Абросимова) находится в состоянии искусственной комы в одной из московских клиник, ее подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя певицы.

Представитель певицы отметила, что у Абросимовой диагностировали пневмонию с сильным поражением легких. «Видимо, коронавирус, но по тестам — отрицательно», — добавила она.

По словам представителя певицы, в искусственной коме Абросимова может провести несколько дней. Врачи при этом дают «достаточно позитивный» прогноз.

Mash уточняет, что Абросимову госпитализировали в частную клинику в Москве несколько дней назад. По данным издания, у певицы наблюдается поражение 40% легких.

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