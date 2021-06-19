Грузия попросила поддержки со стороны Турции как по ситуации в Абхазии и Южной Осетии, так и в вопросах, связанных с интеграцией страны в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает «Интерфакс-Украина».

Комментируя выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на открытии в Анталии дипломатического форума, политик отметил, что для Тбилиси крайне важно, когда со стороны Анкары как стратегического партнера звучит заявление о неприемлемости оккупации грузинских территорий.

По его словам, в ходе недавнего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Турцию грузинская сторона получила твердые гарантии поддержки страны «во всех форматах».

«Мы видим конкретные результаты этого», — сказал Залкалиани. Позиция Турции по Грузии была очень четкой и в ходе недавнего саммита НАТО в Брюсселе, добавил он.

Minval.az