Болельщикам, купившим билеты на игры чемпионата Европы по футболу Евро-2020 запрещен въезд на территорию Бакинского олимпийского стадиона на личных транспортных средствах. Для удобства перевозки болельщиков в дни игры Бакинское транспортное агентство организовало экспресс-маршруты.

Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА).

В этой связи болельщикам рекомендуется не пользоваться личными транспортными средствами при поездке на стадион.

«Надеемся, что с учетом рекомендаций участники дорожного движения будут соблюдать установленные правила», — заявили в БТА.

Minval.az