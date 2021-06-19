В Латвии скончался писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, более известный как Слава Сэ. Ему было 52 года, сообщает телеканал LTV7.

Солдатенко был госпитализирован в одну из больниц в Риге еще 3 июня. Врачи поставили ему диагноз — двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

Вячеслав Солдатенко родился в 1969 году в Латвии. После окончания психологического факультета Международного института практической психологии в Риге он какое-то время работал сантехником.

Свои первые материалы под псевдонимом Слава Сэ он начал публиковать в сети в Живом журнале.

Известность ему принесли произведения Сантехник, его кот, жена и другие подробности, Сантехник с пылу и с жаром, Полный сантехник, Ева.

Всего у писателя вышло девять книг.

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