Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко госпитализирована в Москве с вирусной пневмонией, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что 78-летняя звезда фильмов «Я шагаю по Москве» и «Вам и не снилось» пожаловалась сиделке на плохое самочувствие и вместе с ней отправилась в больницу на машине скорой помощи.

По данным источника, у Мирошниченко зафиксировали высокую температуру и сложности при дыхании. О том, болеет ли Мирошниченко коронавирусной инфекцией, не сообщается. Исходя из ситуации с коронавирусом в Москве и возраста артистки, врачи решили оставить ее в клинике. Предположительно, Мирошниченко находится в состоянии средней тяжести.

Minval.az