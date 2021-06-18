В рамках информационно-аналитической программы «Соседи» телерадиоведущий Гия Саралидзе и военный эксперт Михаил Ходарёнок поговорили о том, насколько реален план по реваншу со стороны Армении в отношении Нагорного Карабаха.

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