

Активная критика внешней политики Турции, обвинения в смене курса — не что иное, как происки кругов, обеспокоенных достижениями нашей страны.

​​​​​​​Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Дипломатического форума в Анталье (ADF 2021).

Эрдоган отметил, что значимость дипломатии как фактора предотвращения конфликтов и разногласий в мире возрастает.

«В ближайшее время мы должны очертить циркулем широкий круг сотрудничества вокруг Турции, включая страны Африки, Латинской Америки, Тихоокеанского региона и Азии», — сказал глава государства.

Турецкий лидер привлек внимание к вызовам периода пандемии, с которыми столкнулось человечество.

Президент Эрдоган отметил, что международное сообщество провалило экзамен на борьбу с разрушительными последствиями пандемии. «Совбез ООН начал обсуждать тему пандемии лишь спустя 100 дней после начала крупнейшего глобального кризиса в сфере здравоохранения», — сказал турецкий лидер.

Президент Эрдоган призвал не допускать дискриминации в вопросе распределения вакцины от коронавируса, чтобы избежать повторения ошибок, допущенных в период пандемии.

«Использовать тему здоровья в качестве рычага достижения целей недопустимо», — подчеркнул турецкий лидер.

По его словам, Анкара неоднократно озвучивала призыв к реформированию структуры ООН. «Мир больше, чем пять постоянных членов СБ ООН», — сказал президент Турции.

Президент Эрдоган далее акцентировал внимание на ситуации в Средиземноморском регионе.

«Страны Восточного Средиземноморья могут использовать энергоресурсы в качестве фактора сотрудничества, а не конфронтации», — сказал турецкий лидер.

Minval.az