

Звезда французского кино Ален Делон впервые после перенесенного инсульта дал интервью еженедельнику Paris Match и появился на обложке журнала. Фото со звездой было опубликовано в Instagram.

Делон, который в ноябре прошлого года отметил 85-летие, предстал перед камерой в саду рядом со своей собакой. Он надел джинсы, рубашку и пиджак в повседневном стиле, а также завязал на шее шарф.

Поклонники актера в комментариях под снимком отметили, что он очень изменился после болезни, а некоторые и вовсе не узнали Делона.

При этом большинство фолловеров выразило Алену свое уважение, отмечая, что он – живая легенда.

Напомним, в 2017 году Делон объявил о завершении карьеры в кино, а в 2019 году перенес инсульт.



Minval.az