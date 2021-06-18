

Согласно распоряжению президента Азербайджана, с 1 по 30 июля 2021 года начнется призыв на срочную действительную военную службу граждан Азербайджана 2003 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1986-2002 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана.

Как сообщили в Государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу, 25-30 июня служба осуществит СМС-оповещение призывников, которые будут призваны на действительную срочную службу с июля 2021 года, с указанием назначенных им мест службы.

В госслужбе сообщили, что граждане смогут уточнить информацию о воинских частях и видах войск, в которых им предстоит служить, на официальной интернет-странице Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу (www.seferberlik.gov.az), внеся в раздел «Электронная служба» необходимые данные о себе.

Также можно будет узнать эту информацию, отправив СМС на короткий номер 9100 с указанием номера удостоверения личности призывника (а для удостоверений личности нового образца – серии и номера документа без пробела). Этой услугой можно воспользоваться абонентам любого из операторов связи.

Minval.az