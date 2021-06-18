Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перенес остановку сердца в матче против Финляндии (0:1) на Евро-2020 из-за миокардита – поражения сердечной мышцы миокарда. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

«Федерация футбола Дании не раскрыла диагноз врачей в официальном заявлении. Но все говорит о том, что причиной инцидента в матче с финнами стал миокардит – воспаление сердечной мышцы.

По мнению датских врачей и некоторых международных специалистов, для избавления от миокардита недостаточно медикаментозного лечения. По этой причине Эриксену установили дефибриллятор», — говорится в статье.

12 июня в рамках первого тура группового этапа Евро-2020 сборная Дании принимала команду Бельгии. На 43-й минуте игры у Эриксена остановилось сердце, после чего он упал на газон. Представителям медицинского штаба датской сборной удалось реанимировать спортсмена, затем он был госпитализирован.

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