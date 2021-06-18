Китайские исследователи открыли новый вид гигантского носорога, который жил примерно 26,5 миллиона лет назад. Согласно результатам ученых, опубликованным в журнале Communications Biology, животное весило 21 тонну, что равно четырем большим африканским слонам.

Отмечается, что останки животного обнаружили в провинции Ганьсу еще в 2015 году. Дальнейший анализ окаменелостей подтвердил, что это новый, ранее неизвестный вид. Ему дали название Paraceratherium linxiaense.

Носорог был безрогим. Его голова достигала семи метров. Так, он мог питаться листьями с верхушек деревьев. Также известно, что у животного была очень длинная шея.

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