Азербайджан, являясь членом Движения неприсоединения, продолжает проводить сбалансированную политику. Сегодня наша страна стала ключевым игроком в региональной интеграции. Наполеону принадлежит знаменитая фраза: «Судьба народов определяется географией».

Геополитическое трио Азербайджан-Иран-Россия

В последние годы встречи президентов Азербайджана, Ирана и России носят регулярный и традиционный характер. Это геополитическое «трио» было основано в Баку. Все три государства являются ведущими странами региона. Россия — мощная страна с решающим голосом в мире. Иран — страна с исторической традицией государственности. Сотрудничество Азербайджана с этими странами свидетельствует о роли Баку в регионе. Геополитическое трио Азербайджан-Иран-Россия имеет ключевое значение в регионе. Три соседние страны обсуждают широкий круг вопросов и способствуют развитию взаимоотношений.

В трехсторонней декларации, принятой еще на Бакинском саммите трех государств в августе 2016 года были обозначены следующие области регионального сотрудничества:

укрепление межгосударственных отношений;

урегулирование региональных конфликтов;

борьба с терроризмом, экстремизмом, транснациональной преступностью;

развитие сотрудничества в сфере экономики, энергетики, транспорта, инфраструктуры, культуры, туризма, бизнеса;

поддержка проектов развития транспортного коридора Север-Юг.

Стороны договорились поднять сотрудничество на новый уровень в таких важных сферах, как экономика, культура, энергетика, транспорт, туризм и образование. Осуществляется совместная борьба с терроризмом и экстремизмом, расширяется сотрудничество в различных областях, реализуются новые энергетические проекты, транспортный коридор Север-Юг, укрепляется взаимовыгодное сотрудничество в других областях.

Необходимо особо подчеркнуть, что именно президент Азербайджана Ильхам Алиев был инициатором этих встреч. Формат трехстороннего сотрудничества является важным аспектом последовательной внешней политики, проводимой азербайджанским лидером. Российско-иранско-азербайджанский трехсторонний формат сотрудничества следует рассматривать как проявление успешного сотрудничества. Дискуссии, состоявшиеся в предыдущие годы в форматах Азербайджан-Грузия-Турция, Азербайджан-Иран-Турция, Азербайджан-Турция-Туркменистан, теперь проводятся в российско-азербайджано-иранском формате. Таким образом, по инициативе главы Азербайджана утверждается новая и эффективная форма сотрудничества в регионе.

Президент России Владимир Путин считает, что саммиты президентов Азербайджана, Ирана и РФ могут иметь серьезные геополитические последствия. Содержание трехстороннего диалога полностью подтверждает этот вывод. Президент Азербайджана подчеркивает, что формат трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Россия-Иран имеет большой потенциал. Эта важная новая геополитическая инициатива является одним из важных шагов в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионе.

Идея трехстороннего сотрудничества полностью отражена в этих словах. Основной целью здесь является укрепление стабильности и защита от возможных рисков путем развития сотрудничества в регионе. Проблема в том, что в геополитических районах, соседствующих с Южным Кавказом, растут риски. Не секрет, что некоторые круги заинтересованы в распространении «волны неопределенности». Подобных разрушительных тенденций можно избежать лишь путем тесного сотрудничества, что является одним из важных результатов диалога. Нет сомнений в том, что лидеры трех стран готовы предпринять серьезные шаги в этом направлении.

На этом фоне особый интерес представляет разрешение конфликтов в регионе. Стороны признают, что неразрешенные региональные конфликты являются серьезным препятствием для развития сотрудничества, и подчеркивают важность их урегулирования путем скорейшего согласования принципов и норм международного права.

Еще одним важным вопросом является позиция трех стран по статусу Каспия. Стороны считают Каспийское море — морем мира, дружбы, безопасности и сотрудничества. Если на Каспии существуют нерешенные проблемы, то внешние силы могут использовать их для создания неопределенностей. Вот почему существует большая уверенность в том, что трехстороннее сотрудничество между Азербайджаном, Россией и Ираном будет иметь положительные геополитические последствия для всего каспийско-кавказского региона. Специфическим содержанием этого сотрудничества являются соглашения, достигнутые в экономической, энергетической, транспортной и информационной сферах. На фоне вышеупомянутых проблем очень важны борьба с терроризмом, экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом оружия и наркотиков, торговлей людьми и пр. Перечисленные проблемы на современном этапе представляют серьезную угрозу безопасности всех государств. Соглашение Азербайджана, России и Ирана о совместной борьбе с этими проявлениями показывает, что существует реальный шанс предотвратить системные угрозы различного рода.

Интересы Ирана и России не всегда совпадают с интересами Соединенных Штатов в этом регионе, и во многих случаях помогают создать щит перед американской экспансией. В настоящее время результаты встреч в трехстороннем формате на фоне глобальных геополитических и геоэкономических реалий очень важны. Этот фактор позволяет странам еще больше укрепить свои позиции. Например, Азербайджан становится все более влиятельным в регионе. Россия и Иран придают большое значение сотрудничеству с Азербайджаном. Российский портал Regnum пишет, что Азербайджан играет особую роль в развитии российско-иранских отношений. Это показывает, что система отношений в треугольнике Москва-Баку-Тегеран стабильна. Также ясно, что стороны определили свое долгосрочное совместное участие. Разумеется, речь идет о таких областях, как энергетика, транспорт, развитие логистической инфраструктуры в коридоре Север-Юг, которые могут сформировать новую систему интеграции в географически уникальном регионе. Появление транспортного коридора «Россия-Персидский залив» особенно актуально. Торгово-экономическое сотрудничество между тремя странами расширяется, и этот фактор «раздражает» многих на Западе.

И Москва, и Тегеран подвергались различным санкциям со стороны США и их западных партнеров. США пытаются заставить Баку присоединиться к этим санкциям. Но такое давление до сих пор не дало никаких результатов.

Одной из ключевых тем трехстороннего диалога является развитие новых транспортных коридоров, создание общего энергетического пояса и доступ к Шелковому пути через проект Север-Юг. Ожидаемый объем перевозок на участке международного транспортного коридора Север-Юг через Азербайджан составляет 3 млн тонн на первом этапе, 5–8 млн тонн — на втором этапе и 15 млн тонн — на третьем этапе. Такая динамика отвечает интересам всех трех государств.

Очевидно, что для реализации подобных проектов необходима стабильная политическая ситуация в регионе. Основное внимание здесь будет уделяться раскрытию общих интересов для России, Ирана и Азербайджана, способности проводить последовательную международную и региональную политику, геополитическому будущему «трио», его потенциалу к формированию регионального альянса. Это зависит от того, удастся ли Баку продолжить балансирования не только между Москвой и Тегераном, но и Западом. В этом контексте ключевая роль Азербайджана очевидна. Формат трехстороннего сотрудничества демонстрирует важность Азербайджана для региона. Азербайджан все более успешно играет свою объединяющую роль в регионе.

Треугольник Азербайджан-Турция-Иран как важный геополитический фактор

Укрепление таких форматов, как Азербайджан-Турция-Россия, Азербайджан-Россия-Иран, Азербайджан-Турция-Иран, в первую очередь, является результатом инициатив официального Баку. Каждый из этих форматов оказывает значительное влияние на политическую и экономическую интеграцию на Южном Кавказе и в соседних регионах.

Кроме того, Азербайджан, как неизменный участник этих форматов, без преувеличения играет ключевую роль в их успехе.

Невозможность какой-либо стратегической инициативы и масштабного проекта без участия Азербайджана на кавказском пространстве не вызывает сомнений. То же относится и к азербайджано-турецко-иранскому формату. Баку сотрудничает с Анкарой и Ираном соответственно в геостратегических проектах Восток-Запад и Север-Юг. Укрепление единства и солидарности участников этого трехстороннего формата основано на широком культурном, религиозном и историческом единстве. Углубление сотрудничества в борьбе с различными формами и проявлениями терроризма, сепаратизма и насильственного экстремизма, транснациональной организованной преступности, преступлений против культурного и исторического наследия, незаконной торговли оружием, торговли людьми, киберпреступности и незаконной миграции также имеет важное значение. Расширение трехстороннего сотрудничества в борьбе с насильственным экстремизмом имеет особое значение. Угроза, создаваемая различными террористическими организациями, растет день ото дня. Каждое из трех государств-участников играет важную роль в борьбе с международным терроризмом. Вклад Азербайджана в эту борьбу признан всеми. Баку поддерживает антитеррористические операции, особенно в Ираке и Афганистане. Кроме того, наша страна вместе с другими прибрежными странами, прежде всего Россией, предотвращает угрозу терроризма в Каспийском регионе. Иран и Турция вместе с Россией прилагают все усилия для уничтожения террористических центров в Сирии.

Необходимо отдельно говорить о совместных антитеррористических усилиях Анкары и Тегерана. Их усилия также проявляются в борьбе с террористическими группами в северном Ираке. Эти силы представляют угрозу безопасности и территориальной целостности как Турции, так и Ирана. В целом антитеррористическая деятельность привела к политическому сближению между Турцией и Ираном. В то же время эти страны часто имеют различные интересы в регионах с традиционными кругами влияния, особенно на Ближнем Востоке. Решение США признать Иерусалим столицей Израиля еще более сблизило Анкару и Тегеран.

Азербайджан, Турция и Иран объявили недопустимым использование своих территорий в целях угрозы безопасности любой другой территории. Они также решительно осуждают поддержку сепаратизма во всем мире. Эта проблема очень актуальна для Азербайджана. В этом смысле позиция Турции имеет особое значение.

Основной темой азербайджано-турецко-иранского диалога является поддержка процесса региональной интеграции. Три соседние страны заявляют о своей приверженности реализации крупномасштабных международных транспортных проектов, которые имеют стратегическое значение для интеграции в Евразию. Они особенно удовлетворены вводом в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, поскольку эти три страны могут использовать транзитные маршруты Восток-Запад, Юг-Запад и Север-Юг. С этой точки зрения привлекает внимание интерес Ирана к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Иранцы намерены использовать потенциал этой железной дороги для транспортировки своих товаров в Европу. Другими словами, в контексте международных санкций, введенных в отношении Тегерана, это очень важный вопрос для иранской экономики.

В целом заинтересованность в расширении трехстороннего сотрудничества между Баку, Анкарой и Тегераном как важного элемента региональной интеграции требует дальнейшего укрепления этого формата. Этот формат, несомненно, является одним из наиболее успешных в контексте многостороннего сотрудничества в Кавказско-Каспийском регионе. Азербайджано-турецко-иранское «трио», обладающее значительным потенциалом для развития региона, также является одним из ключевых инструментов обеспечения региональной безопасности.

Сотрудничество Азербайджан-Россия-Турция меняет ландшафт региона

Несмотря на множество противоречивых позиций на международной арене, развитие и расширение отношений между Турцией и Россией служит интересам Азербайджана. В прошлом году был установлен формат сотрудничества Азербайджан-Турция-Россия. Это событие международного значения, которое будет способствовать региональному сотрудничеству, безопасности, стабильности и экономическому развитию. Комментируя этот формат в интервью российскому телеканалу «Россия-24», президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил: «Сегодня на мировой энергетической карте появился своеобразный формат сотрудничества Россия-Турция-Азербайджан. Это сотрудничество имеет большие перспективы как в двустороннем, так и в трехстороннем плане». Во время своего визита в Москву несколько лет назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на пресс-конференции заявил, что он положительно относится к механизму установления формата Азербайджан-Турция-Россия. Он отметил: «Мы также приветствуем установление трехстороннего турецко-азербайджано-российского формата сотрудничества для обсуждения региональных вопросов».

В последние годы отношения Баку-Анкара-Москва развиваются в экономической сфере. Азербайджан приветствует развитие турецко-российских отношений. Заявление президента Ильхама Алиева о функционировании проекта «Турецкий поток» подтверждает это: «Только политическое взаимодействие на высоком уровне между Россией и Турцией позволило реализовать или ускорить этот проект. Поэтому, как друзья России и Турции, мы приветствовали этот проект и присутствовали на церемонии открытия этого проекта на высшем государственном уровне».

Иногда встречаются те, кто видит в проектах «Турецкий поток» и «Южный газовый коридор» соперников. Однако эти проекты больше сотрудничают друг с другом. Турция является партнером России и Азербайджана в этом сотрудничестве. Исторически Азербайджан страдал от натянутых отношений между Россией и Турцией. Однако в наше время официальный Баку использует все возможные средства для того, чтобы их отношения не ухудшились, и были устранены препятствия на пути развития сотрудничества между двумя странами. История доказала, что в прошлом и сейчас интересы обеих сторон на Южном Кавказе могут быть обеспечены Азербайджаном. Одна из многих причин этого — независимая политика Азербайджана.

В последние годы Кремль убедился в наличии ряда антироссийских сил в Армении. А Баку последовательно демонстрирует неизменное отношение к политике Москвы на Южном Кавказе. Это также влияет на устойчивое развитие отношений между двумя странами. Такие отношения поддерживают развитие турецко-российского сотрудничества. Это также помогает Анкаре и Москве поддерживать более тесные связи с официальным Баку. Нормальные отношения между соседней Россией и дружественной Турцией привели к решительным шагам для урегулирования нагорно-карабахского конфликта и способствуют его разрешению.

Таким образом, сотрудничество Азербайджана, Турции и России важно не только для региона, но и для международной безопасности, сотрудничества и стабильности. Освобождение азербайджанских земель от оккупации еще больше укрепило этот формат, сделав его гарантом региональной стабильности.

В последние годы налицо динамичное развитие отношений внутри треугольника Азербайджан-Россия-Турция. Сегодня «трио» Азербайджан-Россия-Турция стало важным фактором в регионе. Оно является ключевым элементом, определяющим общий процесс развития на Кавказе. Турецко-российско-азербайджанский формат оказывает серьезное влияние на развитие региональных процессов. Тюркоязычные страны Центральной Азии также активно вовлечены в процессы региональной интеграции. Москве нужны союзники для реализации евразийского проекта. В связи с этим турки могут стать лучшим союзником. По всем этим причинам Москва считает турецкий мир надежным партнером. В этом смысле «трио» Азербайджан-Россия-Турция может рассматриваться как шаг на пути к Евразии. Очевидно, что договоренности между Турцией и Россией по Сирии также повлияли на процессы на Кавказе и в Центральной Азии. Здесь мы наблюдаем, что Россия хочет видеть все тюркские республики в регионе своими союзниками.

У Москвы существует исторический интерес к Кавказу и Центральной Азии. В то же время в самой Российской Федерации имеются тюркоязычные республики. Россия также хочет завоевать симпатии крымских татар. Поэтому сотрудничество с турками для Москвы необходима. Азербайджан может сыграть важную роль в этих процессах.

Сближение Турции и России происходит в сложных геополитических условиях. Подавляющее большинство экспертов отмечают, что сближение двух стран прежде всего идет в торгово-экономической сфере. У Турции и России есть серьезные энергетические проекты. Одним из них является российский проект, ранее называвшийся «Южный поток», а теперь «Турецкий поток». Не следует забывать, что этот проект является геополитическим для России с точки зрения поставок альтернативной энергии в Европу. Но для Турции это просто энергетический проект. Для Анкары он должен рассматриваться как вопрос энергоснабжения и энергетической безопасности. Однако следует помнить, что все энергетические проекты в регионе в последние годы являются одновременно геополитическими проектами.

Президент Эрдоган положительно относится к трехстороннему формату Турция-Азербайджан-Россия. Мы можем рассматривать этот формат как серьезный позитивный шаг для безопасности Азербайджана. Как Турция, так и Россия имеют интересы в регионе, и существует необходимость того, чтобы эти интересы не сталкивались. У Азербайджана очень хорошие отношения как с Россией, так и с Турцией. Перспективы этих двусторонних отношений станут хорошей основой для развития отношений между тремя странами и создания «тройки» Россия-Азербайджан-Турция. Сергей Марков, политолог и член Торговой палаты России, считает, что перспективы расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном, Россией и Турцией весьма широки.

Шушинская декларация как важный фактор регионального баланса сил

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан 15 июня 2021 года и посещение им города Шуша, освобожденного после 28 лет оккупации имел большое историческое значение и стал очередным гроссмейстерским ходом президента Ильхама Алиева. С этим визитом отношения Турции и Азербайджана, олицетворяющих «одну нацию — два государства» вступили в новый этап. Подписание Декларации о союзничестве в Шуше имеет стратегическое значение для обеих стран.

Президент Ильхам Алиев заявил, что Шушинская декларация подняла отношения на высший уровень: «Название декларации — декларация о Союзничестве, и это название само по себе говорит обо всем. Сегодня мы установили качественно новые отношения, и все положения этой Декларации являются гарантом нашего дальнейшего сотрудничества. Подписанная Декларация основана на истории. В декларации отражены слова великих лидеров наших народов Мустафы Кемаля Ататюрка и Гейдара Алиева. В начале 20 века Мустафа Кемаль Ататюрк сказал: «Радость Азербайджана — это наша радость, его печаль — это наша печаль». В конце ХХ века Гейдар Алиев сказал: «Турция и Азербайджан — одна нация, два государства». Эти исторические слова — главный фактор нашей деятельности. Мы привержены этому завету и демонстрируем нашу приверженность нашим предкам и направляем будущие поколения, подписав декларацию о Союзничестве в Шуше, освобожденном в 21-м веке».

В декларации отражены важные вопросы, такие как сотрудничество на международном уровне, политические, экономические, торговые отношения, культура, образование, спорт, энергетическая безопасность, значение Южного газового коридора. Наибольшее значение Шушинской декларации состоит в том, что учтены все возможные направления сотрудничества между двумя странами. В декларации уделяется особое внимание вопросам безопасности. В Шушинской декларации отражены важные стратегические моменты безопасности. Одними из важных пунктов Шушинской декларации являются сотрудничество Азербайджана и Турции в сфере оборонной промышленности и взаимная военная помощь.

В декларации также говорится, что Турция и Азербайджан впервые проведут совместные встречи по национальной безопасности. Это означает, что национальная безопасность обеих стран является общей, совместные встречи по вопросам национальной безопасности будут посвящены угрозам для обеих стран и военному сотрудничеству.

Одним из ключевых моментов является выражение приверженности Карсскому соглашению. Это самая стратегическая часть декларации. С подписанием Карсского мирного договора в 1921 году Турция несла ответственность за безопасность Нахчывана. Шушинская декларация 2021 года предусматривает, что в случае любой угрозы нарушения признанной ООН территориальной целостности Азербайджана гарантируется ее обеспечение. Было заявлено, что в будущем, если возникнет угроза территориальной целостности Азербайджана, признанная на уровне ООН, Турция вмешается в этот процесс военным путем.

Открытие генерального консульства Турции в Шуше — еще одна гарантия безопасности. Это один из основных пунктов серьезного предупреждения армянскому сепаратизму и его сторонникам.

Подписание Шушинской декларации является историческим достижением. В своем выступлении в Шуше Р.Т. Эрдоган сказал, что между всеми сторонами появились новые возможности для сотрудничества: «Армения должна эффективно использовать возможность для совместного строительства общего будущего».

Напомнив о платформе сотрудничества «3 + 3», которую он предложил ранее, президент Эрдоган сказал, что Россия, Турция, Азербайджан, Армения, Грузия и Иран будут участвовать в этой платформе: «Вместе с этой платформой мы хотим, чтобы регион жил в мире».

Алимуса Ибрагимов

Преподаватель факультета международных отношений Бакинского Государственного Университета, доктор философии по политическим наукам

Minval.az