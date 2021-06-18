Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказался против мнения о том, что саммит между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным был выгоден исключительно России.

«Я просто не согласен с аргументами, что это не стоило того для США», — сказал Салливан в эфире телеканала CNN.

«Как сказал сам президент Байден, он сделал то, для чего пришел, и я думаю, что для Америки это было хорошо», — добавил он.

В ответ на мнения критиков о том, что Байден встретился с российским лидером слишком рано, Салливан напомнил, что Путин — «президент одной из крупнейших ядерных держав мира».

«Поэтому, с нашей точки зрения, мы должны иметь с ним дело. Мы должны иметь с ним дело сильно, решительно и принципиально», — отметил советник президента США.

«Байден продвигал интересы национальной безопасности Америки, снижая риск ядерной войны, увеличивая вероятность того, что мы сможем добиться прогресса в вопросах, связанных с кибербезопасностью и другими областями, которые отвечают фундаментальным национальным интересам Соединенных Штатов», — заявил Салливан (цитата по «Интерфаксу»).

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