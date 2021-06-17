

Проживающий во Франции подросток — этнический турок подвергся нападкам из-за своей реакции на слова преподавателя о событиях 1915 года в Османском государстве.

Ученик старших классов Алтай ответил на обвинения своего преподавателя о событиях 1915 года в Османском государстве, после чего сам преподаватель и администрация школы пригрозили подростку штрафом и арестом. Затем подростком начали интересоваться спецслужбы Франции, которые провели допрос на предмет мусульманской идентичности Алтая и экстремизма.

На уроке истории 2 июня преподаватель Алтая озвучил армянские тезисы по событиям 1915 года в Османском государстве, назвав случившееся «геноцидом». Хотя по французскому законодательству отрицание «геноцида армян» не является преступлением, Алтай столкнулся с угрозами ареста, запугиванием и обвинениями в радикализме.

Семья Алтая, которая не называет своей фамилии в целях безопасности, живет в районе Бургундия-Франш-Конте.

В беседе с агентством «Анадолу» члены семьи рассказали, что из двух часов урока преподаватель посвятил целый час пропаганде лжеобвинений армян и 40 минут повторял, что «турки убили мирных армян».

«Я не выдержал и тихо спросил, есть ли доказательства. Преподаватель разозлился и ответил: «Как ты можешь это отрицать?» Я спокойным тоном рассказал ему то, что знал о событиях того времени. Тогда на меня начал кричать один из учеников. Однако я вновь сохранил спокойствие», — сказал Алтай.

По словам Алтая, преподаватель начал угрожать ему арестом.

После этого администрация учебного заведения пригласила отца Алтая в школу и заявила, что его могут посадить в тюрьму сроком до 1 года за отрицание «геноцида».

Алтай подчеркнул, что, по сути, отрицание геноцида, согласно французским законам, не считается преступлением, так как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не признает события 1915 года геноцидом и не принуждает кого-либо признавать это.

Подросток также рассказал, что 9 июня разведслужбы вызвали его на допрос.

По словам Алтая, сотрудники разведки обращались с ним хорошо и сказали, что никакого преступления он не совершал. Однако, несмотря на это, у него спросили имена членов семьи, их аккаунты в социальных сетях и пароли от них.

«Спросили, мусульманин ли я, исповедую ли свою религию, совершаю ли намаз. Также спросили, не связан ли я с какой-либо группой. Я ответил отрицательно», — сказал Алтай.

Алтай рассказал, что пережил сильный стресс и даже стал опасаться за свое будущее.

«Я больше не хочу разговаривать с кем-либо в школе, поднимать руку на занятиях. Мне даже не хочется туда ходить, все знают о случившемся», — сказал Алтай.

Отец Алтая Айдын рассказал, что преподаватель отправил ему сообщение, в котором попросил срочно перезвонить.

«Когда я связался со школой, мне пригрозили денежными штрафами и даже арестом. Они сделали из мухи слона», — сказал он.

Minval.az