

Французский суд оштрафовал шведского ритейлера IKEA (группа Ingka) примерно на 1,1 млн евро в рамках дела о слежке за представителями профсоюзов, сотрудниками и некоторыми покупателями во Франции, пишет MarketWatch.

Судьи в суде Версаля установили, что в период между 2009 и 2012 годом французское подразделение IKEA прибегало к слежке, чтобы выявлять сотрудников, доставлявших компании проблемы, и получать информацию о недовольных покупателях.

Компании были предъявлены обвинения в получении персональных данных мошенническим путем на регулярной основе. Суд обязал ее выплатить 1 млн евро в виде штрафов и около 100 тыс. евро в качестве компенсации за причиненный ущерб.

Кроме того, суд обвинил в причастности к схеме двух топ-менеджеров IKEA во Франции, они получили штрафы и условные сроки.

Первоначально компании грозил более существенный штраф — в размере до 3,75 млн евро.

Компания также может получить штрафы в связи с другими исками, поданными профсоюзами и 74 сотрудниками. В подразделении IKEA во Франции работают свыше 10 тыс. человек, у компании есть 34 магазина, сайт для электронной торговли и центр клиентской поддержки.

Minval.az