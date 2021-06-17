Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что американский лидер Джо Байден выразил желание посетить Турцию с визитом и планы предварительно прорабатываются. Об этом он сказал журналистам по возвращении из Азербайджана.

«Даты пока не определены, но есть сигналы к тому, что над графиком работают. Он [Байден] сказал, что несмотря на очень интенсивную повестку, он хочет приехать в Турцию», — цитирует Эрдогана телеканал NTV.

Турецкий лидер также указал, что на переговорах с Байденом обсуждалась ситуация с российскими зенитными ракетными системами С-400 и программой истребителя F-35. «[США] не стоит ждать от Турции каких-то новых шагов по С-400 или F-35», — заявил Эрдоган.

Minval.az