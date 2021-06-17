

Российская делегация прибыла в Анталью, где проведет оценку ситуации с распространением коронавируса и изучит противоэпидемические меры властей. Об этом в четверг сообщила газета Yeni Safak.

По ее данным, российские специалисты пробудут в Анталье до 19 июня. После этого они вернутся в Москву, где отчитаются о результатах инспекции. Туристический сектор Турции возлагает надежды на поездку российской делегации, ожидая восстановления полноценного авиасообщения в разгар купального сезона.

16 июня пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о планах группы российских экспертов прибыть в Турцию для оценки ситуации и «решения о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристских услуг». В состав делегации входят представители Роспотребнадзора и его научно-исследовательских институтов, Ростуризма и подведомственного учреждения Минздрава РФ.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines. 31 мая в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемической ситуации по коронавирусу в этих странах.

Minval.az