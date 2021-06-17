2-летний ребенок погиб, упав с 6-го этажа в Абшеронском районе.
Инцидент был зафиксирован в Абшеронском молодежном городке. Погибший — Фелин Оруджлу, 2019 г.р, передает АПА.
2-летний ребенок погиб, упав с 6-го этажа в Абшеронском районе.
Инцидент был зафиксирован в Абшеронском молодежном городке. Погибший — Фелин Оруджлу, 2019 г.р, передает АПА.
Дата: 2021/06/17 11:35
Раздел: Наша жизнь
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