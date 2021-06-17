Возбуждено уголовное дело по факту гибели пропавшего без вести мужчины в результате подрыва на мине в Агдаме.

Как сообщили в прокуратуре Агдамского района, 7 июня в районную прокуратуру поступила информация о пропаже без вести жителя Агдамского района Джасарата Хатамханова (1978 г.р.), 16 июня поступила информация об обнаружении его тела на освобожденной от оккупации территории Агдамского района.

Расследованием было установлено, что Джасарат Хатамханов погиб в результате подрыва на противопехотной мине во время сельскохозяйственных работ.

Сотрудники прокуратуры и полиции провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие необходимые процессуальные действия, передает АПА.

По факту в Агдамской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.2.4 (убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) Уголовного кодекса.

Следствие продолжается.

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Стало известно, что пропавший в Агдаме более 10 дней назад 43-летний мужчина подорвался на мине.

Пропавший без вести Джасарат Хатамханов погиб, подорвавшись на мине в селе Сеидли. Сотрудники правоохранительных органов осуществляют мероприятия, чтобы убрать тело Хатамханова с территории.

Отметим, житель села Сеидли Агдамского района Дж. Хатамханов работал водителем в цехе по изготовление надгробий в поселке Гузанлы. Во время очередной поездки по работе с ним пропала связь, передает АПА.

В отдел полиции Агдамского района была подана информация в связи с этим. Для его поиска на освобожденные от оккупации территории были привлечены сотрудники ANAMA, МВД и Минобороны.

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