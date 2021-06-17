Немецкие солдаты, расквартированные в Литве, устроили неонацистскую вечеринку, в ходе которой изнасиловали сослуживца. Об этом пишет Spiegel.

Взвод 92-го учебного танкового гренадерского батальона из миссии НАТО устроил «восстановительное мероприятие». 30 апреля подразделение заселилось в один из отелей в городе Рукла. Выяснилось, что в ходе вечеринки солдаты пели правые экстремистские и антисемитские песни. В частности, они исполнили «серенаду», посвященную Адольфу Гитлеру, при этом проигнорировали требование сержанта прекратить.

В тот же вечер один из солдат вложил свой пенис в рот спящему товарищу и снял это на видео.

Также выяснилось и о других случаях неуставного отношения в подразделении. В частности, один из солдат афганского происхождения в течение нескольких месяцев подвергался сексуальным издевательствам и оскорблениям, а в какой-то момент даже обнаружил вырезанное на своем оружии слово «шлюха». Кроме того, звучали уничижительные комментарии в адрес евреев.

Министр обороны Германии Аннегрет Крам-Карренбауэр назвала поведение солдат «непростительным» и «постыдным». Весь взвод решили вернуть в Германию.

Minval.az