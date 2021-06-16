В регионе появились возможности для сотрудничества в новом формате «шестерки». Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Милли Меджлисе Азербайджана.

«Это Турция, Россия, Азербайджан, Грузия, Армения и Иран. Некоторые вопросы были у Грузии, но во время последнего визита грузинского премьер-министра я пояснил ему пользу этого формата. Я сказал, что вы знаете о проблемах, которые существуют между нами и Арменией. Но, несмотря на все это, мы хотим, чтобы проблемы наших азербайджанских братьев были решены. Точно так же эта платформа будет полезна для решения ваших проблем с Россией. Этот регион нуждается в мире, мы должны это сделать», – отметил он.

Minval.az