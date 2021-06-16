

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель представил совместное заявление внешнеполитической службы Евросоюза и Еврокомиссии об отношениях с Россией, в которых ЕС намерен придерживаться трех принципов: противодействовать, сдерживать и взаимодействовать.

Такую стратегию утвердила Еврокомиссия, вскоре, на саммите 24-25 июня, ее должны будут принять главы государств и правительство Евросоюза.

По словам Борреля, пока перспектива обновленного партнерства между ЕС и РФ, позволяющего обеспечить более тесное сотрудничество, представляется отдаленной перспективой. В связи с чем, задачей Европы станет «поиск путей, которые позволят изменить нынешнюю динамику и перевести наши отношения в более стабильную и предсказуемую плоскость», добавил он.

«ЕС будет одновременно противодействовать, сдерживать и взаимодействовать с Россией на основании общего понимания целей РФ и принципов прагматизма», — подчеркнул глава дипломатии Евросоюза.

Minval.az