Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться. Байден ответил ему, что встреча лицом к лицу полезна.

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Президенты России и США обменялись рукопожатием.

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Байден тоже прибыл на виллу.

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Путин прибыл на виллу La Grange.

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Самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в Женеве, где 16 июня состоятся его переговоры с Джо Байденом.

Встреча пройдет на вилле Ла Гранж. Ожидается, что переговоры стартуют в 13:35 по местному времени (15:35 по Баку) и продлятся как в узком, так и расширенном составе более пяти часов.

После этого оба президента дадут отдельные пресс-конференции.

Minval.az