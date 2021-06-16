Самолет-разведчик НАТО RC-135W Rivet Joint проследил за полетом двух бортов президента России Владимира Путина, направляющихся в Женеву. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Так, самолет, входящий в состав Королевских военно-воздушных сил Великобритании, был замечен неподалеку от президентского Ил-96М-ВПУ, когда тот пролетал над Черным морем.

После этого Rivet Joint повернул в сторону греческого острова Крит, где находится авиабаза Ханья. Самолеты российского лидера продолжили свой полет в сторону Женевы над территорией Румынии.

Minval.az