Президент России Владимир Путин отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии по прилете в Женеву на встречу со своим американским коллегой. Об этом со ссылкой на мэра Фредерику Перле пишет Tribune de Genève.

Издание отметило, что швейцарские власти готовилось к встрече у трапа самолета, но российский лидер от нее отказался. Мэр подчеркнула, что в Женеве пойдут на встречу пожеланиям делегации из России.

При этом, по данным издания, в Университетском госпитале Женевы была отгорожена часть коек в палатах интенсивной терапии. Это стало частью подготовки к саммиту, так как делегациям оказывается не только помощь в вопросах безопасности, но и медицинская поддержка.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, вопросы стратегической стабильности, а также актуальную международную повестку дня, включая взаимодействие по борьбе с пандемией COVID-19.

Minval.az