После встречи с Байденом президент Турции Эрдоган сразу полетел в Азербайджан, в Шушу, которую в прошлом году азербайджанская армия с боем отбила у армянской армии. Об этом в своем телеграм-канале написал российский политолог Сергей Марков.

«Турция и Азербайджан подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях. Президенты Алиев и Эрдоган сделали это в Шуше, древнем городе, который стал символом победы Азербайджана во второй Карабахской войне.

Не против России ли Шушинская декларация? Нет. Президенты Алиев и Эрдоган в Шуше говорили не только о братства Турции и Азербайджана. Они много говорили о дружбе и партнерстве Турции, Азербайджана и России. Что у трех стран есть общая воля сделать весь регион Южного Кавказа зоной мира и экономического развития. Дружба Азербайджана и Турции не против России, а вместе с Россией», – заметил он.

Minval.az