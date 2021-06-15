Внимательно посмотрел пресс-конференцию господина президента Эрдогана.

В ходе нее, многие вопросы были прояснены. Заявленное пару месяцев назад желание новой администрации США — критически пересмотреть свои отношения с Турцией, судя по всему состоялось. И хотя, многие ожидали, что это приведет к значительному ухудшению отношений между двумя странами, однако все произошло с точностью до наоборот.

«Переоценщики» ясно осознали, что без турецкого активного участия, усиление западного влияния в регионе Южного Кавказа, Афганистана и Средней Азии, а также, возможно и Украины- неосуществимо от слова «совсем». Усиление роли Турции в качестве инициативного проводника западной политики, в том числе и на Ближнем Востоке, с учетом интересов долгосрочной безопасности Израиля, фактически не имеет альтернативы.

Несостоятельные попытки «стареющих» демократий Европы, в первую очередь — Франции, влезть в южнокавказские региональные расклады, еще больше убедили вашингтонских стратегов, что тем, кто не в состоянии нейтрализовать «цивилизационные атаки» мигрантов в парижском метро и на Тракадеро, нечего делать не в Сирии, ни в Ливии, ни на Южном Кавказе.

Особенно комично, выглядела вчера на пресс-конференции, армянская тематика. Понятно, что демократы, в преддверии президентских выборов в США, надавали кучу обещаний армянской диаспоре, и «признание» армянских мифов о геноциде 1915 года было частью сделки в обмен на многочисленные голоса армянской диаспоры.

В результате всего этого, получив абсолютно бессмысленную бумажку, администрация Байдена может гордо заявлять, что она выполнила все обещания.

В этом контексте, прозвучавший, в ходе конференции, ответ Эрдогана выглядит просто великолепно. На вопрос журналиста -обсуждалась ли тема признания «геноцида армян», Эрдоган ответил, что об этом даже и не вспомнили.

Думаю, что впечатляющая поддержка Турции Западом на саммите НАТО, не осталась без внимания в России, Иране и Китае. Что касается России, я думаю что все-таки Турция, и самое главное -Эрдоган, остается партнером более предпочтительным для Путина, чем другие труднопредсказуемые представители коллективного Запада. Это обстоятельство имеет прямое отношение к нашей повестке дня в Карабахе. Очевидно, что все проблемы традиционного баланса интереса будут решаться за счет армян, так как они здесь слабое звено.

Продолжение в Шуше следует….

Об этом в соцсети «Фейсбук» написал экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров.

Minval.az