

В Баку задержан полицией ютубер Руслан Гулиев, избивший своего подписчика.

Начальник Управления массовой информации и связей с общественностью МВД майор полиции Эльшад Гаджиев заявил, что прошло расследование распространенного видео в социальных сетях.

Так, собранные о Р.Гулиеве материалы были отправлены в Бинагадинский районный отдел полиции.

По словам начальника управления, постановлением Бинагадинского районного суда Руслан Гулиев был задержан в административном порядке на 30 суток, передает Репорт.

Отметим, что ютубер Р.Гулиев поделился на своем YouTube-канале с более чем полумиллионом подписчиков видеороликом под названием “Я встретился со своим подписчиком, который меня ненавидит, дело дошло до драки”.

Известный как «Зевс» Р.Гулиев кадры избиения разместил на своем канале. Позже он удалил видео, однако кадры распространились в социальных сетях и вызвали негодование.

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