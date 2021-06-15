

В подписанной сегодня «Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией» особое место занимает поощрение скоординированной и совместной деятельности в политической, военной сферах и сфере безопасности с точки зрения общих национальных интересов.

Отмечается, что в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства или государств против независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности признанных на международном уровне границ любой из сторон, предусматривается проведение совместных консультаций, реализации инициативы, соответствующей целям и принципам Устава ООН, оказание друг другу необходимой помощи в соответствии с Уставом ООН, организация скоординированной деятельности силовых и управленческих структур Вооруженных сил, передает АПА.

Minval.az