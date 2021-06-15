Одними из важных пунктов Шушинской декларации являются сотрудничество Азербайджана и Турции в сфере оборонной промышленности и взаимная военная помощь, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Шуше.

«Подписанная нами сегодня союзническая декларация показывает направления нашего дальнейшего сотрудничества. В декларации отражены важные вопросы, такие как сотрудничество на международном уровне, политические, экономические, торговые отношения, культура, образование, спорт, энергетическая безопасность, значение Южного газового коридора. Все вопросы очень важные, но я бы хотел остановиться на двух. Это сотрудничество Азербайджана и Турции в сфере оборонной промышленности и взаимная военная помощь», — подчеркнул президент.

По его словам, подписание этого документа является историческим достижением.

«Мы этим показываем, что и в дальнейшем мы всегда будем вместе и будем обеспечивать безопасность друг друга, как это было и ранее, когда Азербайджан и Турция были вместе во всех важных вопросах», — сказал президент (цитата по «Интерфаксу»).

Minval.az