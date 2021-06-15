Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Дагестан запретило импорт из Азербайджана томатов весом 32,6 тонны.

«Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан с начала июня 2021 года проконтролирован ввоз 47 421 тонн свежих овощей и фруктов. В ходе карантинного фитосанитарного контроля не допущено к ввозу из Азербайджана 2 партии свежих томатов общим весом 32,6 тонн», — сообщают российские СМИ.

Образцы продукции были представлены в дагестанский филиал подведомственного Службе ФГБУ «ВНИИКР». Лаборатория подтвердила факт выявления в них карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов – томатной моли (Tuta absoluta Povolny).

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз продукции высокого фитосанитарного риска на территорию РФ был запрещен. Груз возвращен обратно в страну-экспортера, виновные лица привлечены к административной ответственности.

Minval.az