Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что продолжительность саммита РФ — США в Женеве, как планируется, составит примерно четыре-пять часов с учетом перерывов. Об этом он заявил журналистам во вторник, 15 июня, сообщает ТАСС.

«[Переговоры] рассчитаны на четыре-пять часов, с перерывами и сменой форматов», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, сколько по плану отводится времени на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

При этом Песков не знает, совпадут ли по времени пресс-конференции лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена по итогам саммита двух стран. По его словам, российский лидер встретится со своим пулом сразу по итогам переговоров.

«Я не знаю, будет ли пресс-конференция господина Байдена, но я могу вам официально подтвердить, что пресс-конференция Владимира Путина состоится по итогам встречи», — сказал Песков накануне саммита российско-американского саммита, который состоится завтра, 16 июня, в Женеве.

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