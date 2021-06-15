Президент России Владимир Путин продлил до 30 сентября 2021 года срок действия упрощённого порядка временного пребывания мигрантов в России. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Ранее МВД требовало, чтобы до 15 июня страну покинули 120 тыс азербайджанцев.

Согласно официальной статистике МВД, сегодня в России находятся более 332 тысяч нелегальных мигрантов из Узбекистана, 247 тысяч — из Таджикистана, 152 тысячи — из Украины, 120 тысяч — из Азербайджана, 115 тысяч — из Киргизии, 61 тысяча — из Армении, 56 тысяч — из Молдовы, 49 тысяч — из Казахстана.

Minval.az