Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в освобожденный от армянской оккупации город Шуша в Карабахском регионе Азербайджана остается одной из ключевых тем повестки последних дней, пишет турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Шуша, освобожденная от армянской оккупации спустя 28 лет, для каждого азербайджанца больше, чем просто город.

Шуша – символ истории и культуры Азербайджана, стратегически важный пункт на пути в Ханкенди, крупнейший город Карабахского региона республики. Шуша была основана в 1752 году карабахским правителем Панахали ханом.

В городе расположено большое количество исторических памятников Азербайджана. Здесь также родились ряд выдающихся азербайджанских ученых и деятелей культуры.

Благодаря своему историко-культурному богатству и природным красотам Шуша считается городом-символом Азербайджана.

Шушу также называют колыбелью азербайджанской культуры и музыки.

Покойный президент Гейдар Алиев называл этот город «великим памятником азербайджанского народа».

«Шуша — заветный город, крепость — памятник для всех азербайджанцев» — подчеркивал общенациональный лидер азербайджанского народа.

В Азербайджане считают визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в символический город Карабаха Шушу значимым как с точки зрения укрепления отношений между Азербайджаном и Турцией, так и с точки зрения изменения международного баланса сил.

Визит важен с точки зрения демонстрации того, что Азербайджан не один на Кавказе, как свидетельство присутствия Турции в данном регионе, а также единства двух стран.

Эрдоган станет первым лидером Турции, который посетит освобожденный от оккупации Карабах.

В рамках визита будут подписаны документы о реализации совместных проектов по реконструкции и строительству Карабаха, а также соглашения в политической и экономической сферах.

Подписание этих соглашений именно в Шуше станет важным месседжем для определенных сил, у которых были планы относительно Карабаха и Южного Кавказа.

Тот, факт, что 15 июня в Азербайджане отмечают День национального спасения, придает визиту еще большую значимость.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша «культурной столицей» Азербайджана.

Minval.az