Президент Реджеп Тайип Эрдоган вручил лидерам стран, с которыми провел двусторонние переговоры на полях саммита НАТО в Брюсселе, книгу «Борьба Турции с терроризмом».

В книге описывается решительная борьба Турции с такими террористическими организациями, как YPG/PKK, организация Фетуллаха Гюлена (FETÖ) и ДЕАШ, передает «Анадолу».

На полях саммита НАТО в Брюсселе Эрдоган провел серию двусторонних переговоров с главами государств и правительств стран-участниц Североатлантического альянса.

Книгу о борьбе Турции с терроризмом глава государства подарил президенту США Джо Байдену, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Книга подготовлена Управлением по связям Администрации президента Турции на английском языке и состоит из трех основных разделов: YPG/PKK, FETÖ и ДЕАШ.

В книге описывается решительная борьба Анкары против угроз террористических организаций, мишенью которых стала Турция.

Также в книге рассказывается об ожиданиях Турции от своих союзников в вопросах уважения ее суверенных прав и безопасности, а также конкретной поддержки в борьбе против всех террористических организаций, а в частности против YPG/PKK, ДЕАШ и FETÖ.

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