Позиция Турции по приобретенным у России зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400 осталась неизменной.

Об этом заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе с президентом США Джо Байденом и по окончании саммита НАТО, передает ТАСС.

«Конечно, невозможно, чтобы вопрос по С-400 не был в нашей повестке [на переговорах с Байденом]. В отношении С-400 я высказал то же мнение, которого мы придерживались ранее. Я также сообщил о тех шагах, которые мы можем совместно сделать в отношении оборонной промышленности», — подчеркнул турецкий лидер.

По словам Эрдогана, то же самое он сказал и по поводу ситуации с американскими истребителями-бомбардировщиками пятого поколения F-35.

Minval.az