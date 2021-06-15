Министерство здравоохранения Израиля отменило с 15 июня предписание об обязательном ношении защитных масок в помещениях, что является последним карантинным предписанием внутри страны, сообщила пресс-служба ведомства.

«Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Хези Леви подписал поправку к приказу об общественном здравоохранении, отменяющую предписание носить маски [в помещениях] со вторника, 15 июня 2021 года», — говорится в сообщении. В качестве исключений обозначены следующие случаи: «медицинские учреждения длительной госпитализации, гериатрические отделения, а также дома престарелых», «лица, направляющиеся к месту прохождения обязательной самоизоляции», «пассажиры во время авиарейсов», указали в ведомстве. Для медицинских учреждений будут выпущены дополнительные инструкции, отметили в пресс-службе Минздрава.

С 1 июня в Израиле были сняты все карантинные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса, кроме требования носить защитные маски в закрытых помещениях.

Minval.az