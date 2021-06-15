Азербайджанская интеллигенция считает визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в символический город Карабаха Шушу значимым и важным как с точки зрения укрепления отношений между Азербайджаном и Турцией, так и с точки зрения изменения международного баланса сил.

Визит важен с точки зрения демонстрации того, что Азербайджан не один на Кавказе, присутствия Турции в данном регионе, а также единства двух стран, уверены представители азербайджанской интеллигенции.

Главный редактор газеты «Ени Мусават» Рауф Арифоглу сообщил агентству «Анадолу», что Эрдоган — первый турецкий лидер, который совершит визит в Карабах.

Арифоглу отметил, что визит имеет большое общественно-политическое значение, а также имеет духовные и исторические аспекты.

«Весь Азербайджан с нетерпением ждет визита Эрдогана в Шушу», — сказал он.

По словам журналиста, взоры мира и региона будут прикованы к заявлениям Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Шуше 15 июня, страны региона с интересом будут следить за этим визитом.

«Эрдоган — мировой лидер. У него есть как сторонники, так и критики. Однако все согласны в одном: Эрдоган — сильный и стратегический мыслитель, независимый и волевой государственный деятель»,- продолжил Арифоглу.

Визит президента братской страны, такого мирового лидера, как Эрдоган, в Шушу, на поляну «Джыдыр дюзю», месседжи, которые он направит оттуда друзьям и недругам, очень важны, уверен собеседник «Анадолу».

Визит еще раз скрепит вечное и непоколебимое братство двух стран, подчеркнул Арифоглу.

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